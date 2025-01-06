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"نال إعجاب جروس".. التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع كوادي أوبوكو

03:10 م الإثنين 06 يناير 2025

الغاني كوادي أوبوكو

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كتب- محمد خيري:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات لضم الغاني كوادي أوبوكو، لاعب فريق مونتريال الكندي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ كوادي أوبوكو من العمر 23 عاما، ويلعب في مركز الجناح الأيمن.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن كوادي أوبوكو، تم عرضه على نادي الزمالك، ونال إعجاب لجنة الكرة، وبعدها تم عرضه على السويسري جروس المدير الفني للفريق، الذي أبدى إعجابه بقدراته هو الآخر.

وأضاف المصدر، أن الأمور في الوقت الحالي، تسير في طريق المفاوضات مع النادي الكندري، للتعاقد مع اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وسوف يتم حسم الأمور خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، يبحث تدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، وفقا لطلبات السويسري كريستيان جروس للاستمرار في المنافسة على البطولات.

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