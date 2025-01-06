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انتظام زياد كمال في تدريبات الزمالك.. واستمرار تأهيل بنتايك

02:47 م الإثنين 06 يناير 2025

محمود بنتايك

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كتب- محمد خيري:

انتظم زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة أبو قير للأسمدة المقبلة في دور الـ32 لكأس مصر.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في الظهر، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في مران اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وفي المقابل، أدى المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران حيث خاض تدريبات التأهيلية على ملعب النادي تحت إشراف مصطفى عبده أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويعاني محمود بنتايج من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

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