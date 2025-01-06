مفاجأة.. لاعب الأهلي يطلب الخروج ورد حاسم من كولر

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، طلب عمر الساعي لاعب الفريق، الرحيل في الفترة الحالية من أجل المشاركة في المباريات.

وانضم عمر الساعي للنادي الأهلي، مطلع الموسم الحالي، قادما من الإسماعيلي بعقد يمتد لخمس مواسم.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن عمر الساعي طلب الخروج معارا في يناير الحالي، واللاعب تحدث مع محمد رمضان واكد رغبته في المشاركة في المباريات مثلما كان عليه في ناديه السابق الإسماعيلي.

وأكمل: "محمد رمضان نقل رغبة اللاعب في الرحيل معارا، إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، الذي جاء بالرفض التام وتمسك باستمراره مع الفريق.

وأتم المصدر، أن عمر الساعي يملك عروضا من الدوري الممتاز، وعرضا من ليبيا وآخر من الدوري الروسي.

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