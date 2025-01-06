لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

نوتينجهام فورست

كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:00

ميلان

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
14:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد مودرن

- -
14:30

بلدية المحلة

جميع المباريات

إعلان

مفاجأة.. لاعب الأهلي يطلب الخروج ورد حاسم من كولر

02:26 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر في الطائرة لرحلة جنوب أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 15 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 15 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 15 صورة
    عمر الساعي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، طلب عمر الساعي لاعب الفريق، الرحيل في الفترة الحالية من أجل المشاركة في المباريات.

وانضم عمر الساعي للنادي الأهلي، مطلع الموسم الحالي، قادما من الإسماعيلي بعقد يمتد لخمس مواسم.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن عمر الساعي طلب الخروج معارا في يناير الحالي، واللاعب تحدث مع محمد رمضان واكد رغبته في المشاركة في المباريات مثلما كان عليه في ناديه السابق الإسماعيلي.

وأكمل: "محمد رمضان نقل رغبة اللاعب في الرحيل معارا، إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، الذي جاء بالرفض التام وتمسك باستمراره مع الفريق.

وأتم المصدر، أن عمر الساعي يملك عروضا من الدوري الممتاز، وعرضا من ليبيا وآخر من الدوري الروسي.

اقرأ أيضا:

"هل ينقذ أبوريدة الأهلي في المونديال؟".. الغندور يكشف قرار صادم لحسام حسن

"الجزيري لا يصلح للدكة".. نجم الزمالك السابق يطالب باستغلال حالة الأهلي

كولر عمر الساعي الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تفاصيل الباقات.. المصرية للاتصالات ترفع أسعار فواتير الأرضي مسبقة الدفع من 7 لـ40%
بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة هذا العام: تعرف على أنواعها