"يخالف الحقيقة واللوائح".. النجوم يحذر الإسماعيلي في بيان رسمي

كتب- محمد خيري:

أصدر نادي النجوم، بيانا رسميا، حول أزمته مع النادي الإسماعيلي، وحصوله على حكم ضده بإيقاف قيده، لعدم سداد باقي المستحقات المتأخرة، من صفقة إبراهيم حسن.

وجاء بيان نادي النجوم كاتالي: في ضوء النزاع القانوني بين نادي النجوم والنادي الإسماعيلي والخاص بتنفيذ حُكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لصالح نادي النجوم والصادر بتاريخ 21 فبراير 2020.

وبالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم الذي يُلزم النادي الإسماعيلي بتنفيذ هذا الحُكم واعتماد الاتحاد المصري لكرة القدم لهذا القرار بتاريخ 28 ديسمبر 2025.

ورغم وضوح الرؤية تماماً حول هذا القرار المُلزم والغير خاضع لأي طعن عليه ولا يوقف التنفيذ بأي حال من الأحوال.

إلا أننا قد تابعنا من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي إن بعض المسئولين بنادي الإسماعيلي يزعمون بأن الاتحاد المصري لكره القدم قد قام بفتح القيد للنادي الإسماعيلي بالفترة الحالية للقيد الشتوي يناير 2025 بما يخالف الحقيقة واللوائح والقوانين ويثير البلبلة لدى جماهير كرة القدم بهذا الإدعاء المنافي للحقيقة.

لذلك فإننا ندعو النادي الإسماعيلي لاتخاذ الإجراءات الطبيعية والسليمة لإنهاء النزاع بدون اللجوء لمثل هذه الأساليب الغير قانونية، كما ندعو المسئولين بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتصدي لمثل هذه الإدعاءات المثيرة للجدل والتأكيد على ما جاء بالقرار الصادر عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2025 حتى لا يكون هناك أي فرصة أخرى تدعو إلى الإضرار بمصالح نادي النجوم الذي عانى ومازال يعاني من آثار عدم تنفيذ الحُكم وإنكار العدالة بشكل واضح طوال الفترة السابقة تجاه نادي النجوم.

اقرأ أيضا:

"هل ينقذ أبوريدة الأهلي في المونديال؟".. الغندور يكشف قرار صادم لحسام حسن

"الجزيري لا يصلح للدكة".. نجم الزمالك السابق يطالب باستغلال حالة الأهلي