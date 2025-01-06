أول تعليق من ميشالاك بشأن رحيله عن الزمالك في يناير

كتب- محمد خيري:

علق البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لأول مرة عن حقيقة رحيله عن الأبيض خلال شهر يناير الحالي.

وانتقل كونراد ميشالاك لنادي الزمالك، خلال مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة، من نادي أحد السعودي، حتى نهاية الموسم.

قال ميشالاك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "في كل مرة موجود فيها داخل أرضية الملعب أعطي مجهودي للزمالك بنسبة 100 %".

أكمل: "بالطبع أتمنى أن أساعد فريقي بالأهداف والتمريرات الحاسمة، وفكرة الرحيل في شهر يناير الجاري لا أعرف شيء عنها".

جدير بالذكر، أن ميشالاك شارك مع الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت أمس في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كبديل في الشوط الثاني.

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