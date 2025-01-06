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سعد سمير يقدم التعازي لمحمود تريزيجيه في وفاة والدته

11:59 ص الإثنين 06 يناير 2025

محمود تريزيجيه

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كتب- محمد عبدالهادي:

نعى سعد سمير، نجم دفاع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، زميله في الفريق محمود حسن "تريزيجيه" في وفاة والدته، التي وافتها المنية اليوم الإثنين.

وكتب سعد سمير عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "البقاء لله في وفاة والدة أخي محمود حسن تريزيجيه ربنا يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، نسألكم الدعاء".

وكان تريزيجيه قد أعلن وفاة والدته صباح اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض، ما شكل صدمة كبيرة له، حيث كانت الداعم الأكبر له.

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محمود تريزيجيه سعد سمير وفاة والدة محمود تريزيجيه
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