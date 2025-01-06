أحمد شوبير يفجرها: ساعات قليلة ويعلن الأهلي عن رحيل نجمه

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء، لأحد الأندية الخليجية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات ببرنامجه الإذاعي: "الجنوب أفريقي بيرسي تاو عنده عرض جدي جدا، والنادي الخليجي اللي مقدم العرض مستعجل جدا على ضم اللاعب".

وأضاف: "قد يجد جديد في هذا الأمر اليوم أو غدا، والنادي الخليجي يحسم التفاوض بشكل رسمي، والأهلي يفاجئ الجميع ويعلن رحيل اللاعب".

وأتم تصريحاته: "باقي المحترفين، رضا سليم لن يكون في القائمة لأنه سيغيب للإصابة 5 أشهر، وسوف يتبقى مكانين شاغرين، الأهلي سوف يبحث التدعيم بقوة في الفترة الحالية بلاعبين مميزين".

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