أحمد شوبير يفجرها: ساعات قليلة ويعلن الأهلي عن رحيل نجمه
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كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء، لأحد الأندية الخليجية.
وقال أحمد شوبير في تصريحات ببرنامجه الإذاعي: "الجنوب أفريقي بيرسي تاو عنده عرض جدي جدا، والنادي الخليجي اللي مقدم العرض مستعجل جدا على ضم اللاعب".
وأضاف: "قد يجد جديد في هذا الأمر اليوم أو غدا، والنادي الخليجي يحسم التفاوض بشكل رسمي، والأهلي يفاجئ الجميع ويعلن رحيل اللاعب".
وأتم تصريحاته: "باقي المحترفين، رضا سليم لن يكون في القائمة لأنه سيغيب للإصابة 5 أشهر، وسوف يتبقى مكانين شاغرين، الأهلي سوف يبحث التدعيم بقوة في الفترة الحالية بلاعبين مميزين".
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