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أحمد شوبير يفجرها: ساعات قليلة ويعلن الأهلي عن رحيل نجمه

11:51 ص الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو في الطائرة
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 10 صورة
    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء، لأحد الأندية الخليجية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات ببرنامجه الإذاعي: "الجنوب أفريقي بيرسي تاو عنده عرض جدي جدا، والنادي الخليجي اللي مقدم العرض مستعجل جدا على ضم اللاعب".

وأضاف: "قد يجد جديد في هذا الأمر اليوم أو غدا، والنادي الخليجي يحسم التفاوض بشكل رسمي، والأهلي يفاجئ الجميع ويعلن رحيل اللاعب".

وأتم تصريحاته: "باقي المحترفين، رضا سليم لن يكون في القائمة لأنه سيغيب للإصابة 5 أشهر، وسوف يتبقى مكانين شاغرين، الأهلي سوف يبحث التدعيم بقوة في الفترة الحالية بلاعبين مميزين".

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بيرسي تاو الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي أحمد شوبير شوبير
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