"هل ينقذ أبوريدة الأهلي في المونديال؟".. الغندور يكشف قرار صادم لحسام حسن

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فكرة إلغاء المعسكر المحدد له خلال الفترة من 2 وحتى 10 يونيو المقبل، ويتمسك بخوض مباراة ودية، للحفاظ على ترتيب المنتخب في التصنيف العالمي.

ويستعد النادي الأهلي، لخوض منافسات كأس العالم للأندية، خلال شهر يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه على قناة المحور: "علمنا من مصادرنا أن هنا جلسة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع حسام حسن، خلال الفترة المقبلة لإنهاء أزمة التمسك بخوض معسكر في شهر يونيو وتواجد لاعبي الأهلي".

وأضاف: "وفي حالة تمسك حسام بإقامة المعسكر، قد يتم إقناعه بشكل ودي بترك لاعبي الأهلي لأنه يمثل مصر في بطولة مهمة، وإقامة المعسكر بلاعبي الأندية الأخرى والمحترفين، مع ضم وجوه جديدة مع خوض ودية".

واختتم حديثه قائلًا:"علمنا أن الأهلي سيسافر يوم 2 يونيه المقبل إلى أمريكا للتعود على الساعة البيولوجية هناك، وبالطبع هناك تدخل لرئيس اتحاد الكرة من أجل إعفاء لاعبي الأحمر من معسكر الفراعنة في ذلك التوقيت".

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