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نجم الزمالك السابق: إبراهيم عادل أفضل من زيزو حاليًا

11:08 ص الإثنين 06 يناير 2025

إبراهيم عادل

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كتب- محمد خيري:

قارن وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق بين إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأحمد مصطفى زيزو نجم الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وقال القباني خلال برنامج ستاد المحور: "إبراهيم عادل يقدم مستويات كبيرة مع بيراميدز، وخلال الفترة الأخيرة هو أفضل من أحمد زيزو".

وأضاف: "يجب محاسبة مجلس إدارة نادي الزمالك في حال رحيل زيزو عن صفوف الفريق بشكل مجاني (ببلاش)".

وتابع: "الجزائري أحمد القندوسي قادر على اللعب بشكل أساسي على حساب محمد مجدي أفشة وإمام عاشور، والأهلي خسر برحيله عن الفريق".

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زيزو أخبار الزمالك نادي الزمالك إبراهيم عادل وائل القباني
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