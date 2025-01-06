وفاة والدة محمود حسن تريزيجيه
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كتب - محمد القرش:
أعلن لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، عن وفاة والدته اليوم الإثنين.
ونشر تريزيجيه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".
يُذكر أن تريزيجيه انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادما من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.
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