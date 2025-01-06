وفاة والدة محمود حسن تريزيجيه

جنش ينشر 4 صور لابنته من مباراة مودرن سبورت اليوم

كتب - محمد القرش:

أعلن لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، عن وفاة والدته اليوم الإثنين.

ونشر تريزيجيه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

يُذكر أن تريزيجيه انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادما من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.

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