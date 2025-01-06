كتب- محمد خيري:

يبحث نادي الزمالك في الوقت الحالي، عن التخلص من البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعاقد نادي الزمالك، مع ميشالاك، مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، من نادي أحد السعودي.

ولم يقدم "ميشالاك"، حتى الآن المستوى المطلوب منه خلال المشاركة مع نادي الزمالك، حيث لم لعب 12 مباراة فقط على دقائق معدودة ولم يحرز أي أهداف، وصنع هدفين فقط.

الرحيل يساوي 35 مليون جنيه

حين تعاقد نادي الزمالك مع ميشالاك، رفض اللاعب التنازل عن قيمة عقده السنوي الذي يحصل عليه مع النادي السعودي، البالغ مليون و700 ألف دولار، وهو ما جعل النادي السعودي يتحمل الجزء الأكبر والزمالك يتحمل مبلغ 700 ألف دولار فقط طوال الموسم.

نادي الزمالك يحاول في الوقت الحالي، قطع إعارة اللاعب، وإعادته مرة أخرى للنادي السعودي، الذي بدوره يرفض تحمل باقي المبلغ، ويطالب الزمالك بدفع مستحقات اللاعب.

ميشالاك، مثل باقي لاعبي الزمالك، لم يحصل على مستحقات الموسم الحالي، وفي حال رحيله سوف يكلف خزينة نادي الزمالك مبلغ 700 ألف دولار حوالى 35 مليون جنيه.

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