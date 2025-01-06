طلب خاص من مصطفي شلبي لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى لهذا السبب

كتب - نهى خورشيد:

طالب مصطفي شلبي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مساعدته للوصل إلى مشجع الفارس الأبيض الدي تواجد في مواجهة اليوم أمام المصري.

ونشر شلبي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة المشجع الذي حمل لافتة خاصة جاءت"بحبك يا مصطفي شلبي وعايز التيشيرت بتاع حضرتك".

ليعلق شلبي عبر الاستوري:"حد يوصلني بيه".

والجدير بالذكر أن الزمالك تعادل سلبياً اليوم أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.



