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أحمد شوبير يعلن اقتراب ثنائي الأهلي من الرحيل عن الفريق

11:56 م الأحد 05 يناير 2025
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    أحمد شوبير في عزاء والدة عصام الحضري (4) (1)
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
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    رضا سليم وأشرف داري من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    رضا سليم
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كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، إقتراب رحيل أحد اللاعبين المحترفين بالفريق من إعلان الرحيل غدًا.

وقال شوبير في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "أحد اللاعبين المحترفين بالنادي الأهلي، قد يرحل عن الفريق غدًا في ظل امتلاكه عرض جدي من أحد الأندية ومميز أيضًا".

وأضاف: "الأهلي يقترب من ضم لاعب محترف خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة في ظل اقتراب خروج أحد اللاعبين المحترفين بالفريق".

وتابع: "سيتم رفع اسم رضا سليم من القائمة، بسبب الإصابة التي يعاني منها واللاعب ليس لديه أي مشكلة في هذا الأمر".

واختتم شوبير تصريحاته: "هناك لاعب مصر ولكنه كان محترف في الخارج، يتواجد حاليًا داخل الأهلي، يقترب من الرحيل وفرص بقائه في الفريق أصبحت قليلة للغاية".

ويسعى النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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أحمد شوبير النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي رحيل ثنائي الأهلي
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