"في الفك".. الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد شحاتة لاعب الفريق

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كتب - يوسف محمد:

كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة لاعب الفريق، خلال مواجهة المصري البورسعيدي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أسامة في تصريحات، عبر المركز الإعلامي للنادي: "إصابة محمد شحاتة عبارة عن كدمة في الفلك".

وأضاف أسامة: "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية غدًا لتحديد حالته ومدى احتياجه لإجراء أشعة من عدمه".

وسقط اللاعب محمد شحاتة على أرضية الملعب، في الدقيقة 77 خلال مباراة فريقه أمام المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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