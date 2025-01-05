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علي ماهر: أطمح لتصدر المجموعة رغم وجود الزمالك بطل الكونفدرالية

10:20 م الأحد 05 يناير 2025

علي ماهر المدير الفني لنادي المصري

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعرب علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن رغبته في تصدر مجموعته في البطولة الكونفدرالية، رغم وجود فريق الزمالك بطل النسخة الماضية.

وقال ماهر في تصريحاته بعد مباراة الفريق ضد الزمالك التي أقيمت في الجولة الرابعة من دور المجموعات على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بالتعادل السلبي: "عيني على تصدر المجموعة رغم وجود الزمالك بطل البطولة".

وأضاف ماهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة أن المباراة كانت صعبة، مؤكدًا أن لاعبيه يمتلكون ثقة وثقافة الفوز. وأضاف: "لم نفز في المباراة، وكان لدينا فرص لحسمها، لكننا انفردنا بالمركز الثاني، وتركز تفكيرنا على المباراة القادمة".

وتطرق إلى دور جماهير النادي المصري قائلاً إن جمهور النادي الكبير يعد دعمًا مهمًا للفريق ويعطيه دفعة معنوية كبيرة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين لم يعتادوا على كثافة المنافسات المحلية والأفريقية.

كما اعتذر ماهر عن اعتراضاته على القرارات التحكيمية خلال المباراة قائلاً: "أعتذر عن الاعتراض على التحكيم نظرًا لضغط المباراة، والاختلاف في الحالات التحكيمية أمر طبيعي".

اختتم حديثه بالإشارة إلى طموحات الجماهير التي تكبر نتيجة الثقة في الفريق والمستوى الذي وصل إليه، لكنه أكد أن هذه الطموحات يجب أن تكون ضمن حدود مع التذكير بأن كل مباراة تحمل ثلاثة نتائج. وأضاف: "نسعى لحصد البطولة هذا الموسم، والاستقرار هو الطريق لتحقيق ذلك".

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