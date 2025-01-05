لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

نوتينجهام فورست

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
14:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد مودرن

- -
14:30

بلدية المحلة

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفا مينيرا

- -
20:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

نجوم الأهلي يهنئون وسام أبو علي بعيد ميلاده (صور)

09:37 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سامي قمصان
  • عرض 7 صورة
    كوكا يهنئ وسام أبو علي
  • عرض 7 صورة
    محمد وفائي يهنئ أبو علي بعيد ميلاده
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يهنئ وسام أبو علي بعيد ميلاده
  • عرض 7 صورة
    حمزة علاء يهنئ وسام أبو علي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

احتفل الفلسطيني وسام أبو علي نجم النادي الأهلي أمس السبت الموافق 4 يناير الجاري، بعيد ميلاده الـ26.

وحرص عدد من نجوم النادي الأهلي، على تهنئة المهاجم الفلسطيني بمناسبة عيد ميلاده، ونشر إمام عاشور عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له رفقة وسام وكتب عليها: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

ونشر على معلول صورة لوسام أبو علي، لتهنئته بعيد ميلاده، كما قام حمزة أحمد نبيل كوكا، بنشر صورة له رفقة أبو علي أيضاً لتهنئته بعيد ميلاده.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وكان وسام أبو علي انضم إلى النادي الأهلي، في يناير 2024، قادمًا من فريق سيريس السويدي.

وشارك أبو علي مع النادي الأهلي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في 40 مباراة، تمكن أبو علي تسجيل 27 هدفًا وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

مدرب الأهلى يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه برسالة

بعد هدف صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وسام أبو علي نجوم الأهلي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟