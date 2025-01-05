نجوم الأهلي يهنئون وسام أبو علي بعيد ميلاده (صور)

كتب - يوسف محمد:

احتفل الفلسطيني وسام أبو علي نجم النادي الأهلي أمس السبت الموافق 4 يناير الجاري، بعيد ميلاده الـ26.

وحرص عدد من نجوم النادي الأهلي، على تهنئة المهاجم الفلسطيني بمناسبة عيد ميلاده، ونشر إمام عاشور عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له رفقة وسام وكتب عليها: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

ونشر على معلول صورة لوسام أبو علي، لتهنئته بعيد ميلاده، كما قام حمزة أحمد نبيل كوكا، بنشر صورة له رفقة أبو علي أيضاً لتهنئته بعيد ميلاده.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وكان وسام أبو علي انضم إلى النادي الأهلي، في يناير 2024، قادمًا من فريق سيريس السويدي.

وشارك أبو علي مع النادي الأهلي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في 40 مباراة، تمكن أبو علي تسجيل 27 هدفًا وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

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