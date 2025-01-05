كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية، رفقة كلاً من، "المصري البورسعيدي، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي".

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 8 في صدارة ترتيب المجموعة، بينما رفع المصري رصيده إلى النقطة رقم 5 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، في إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

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