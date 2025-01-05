لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

نوتينجهام فورست

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
14:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد مودرن

- -
14:30

بلدية المحلة

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفا مينيرا

- -
20:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الخور القطري لضم حسين الشحات

08:18 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (14)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (10)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (8)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (12)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (4)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (5)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (1)
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات في الطائرة
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات ولاعبي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات يحتفل مع كهربا
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (5)
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (4)
  • عرض 25 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة وجود مفاوضات من جانب الخور القطري، للتعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حسين الشحات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حدث تواصل من قبل مسؤولي الخور القطري لضم حسين الشحات، لكن لم يحدث تواصل رسمي مع الأهلي حتى الآن".

وأضاف: "الخور يرغب في ضم الشحات على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، واللاعب يرحب بالعرض".

وكان حسين الشحات انضم إلى النادي الأهلي، في يناير 2019 قادمًا من فريق العين الإماراتي.

وخاض حسين الشحات مع الأهلي، منذ انضمامه إلى الفريق في 2019، 247 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 57 هدفًا وتقديم 53 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

مدرب الأهلى يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه برسالة

النادي الأهلي حسين الشحات مفاوضات الخور القطري مع حسين الشحات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد التعادل مع المصري".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟