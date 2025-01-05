مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الخور القطري لضم حسين الشحات

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة وجود مفاوضات من جانب الخور القطري، للتعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حسين الشحات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حدث تواصل من قبل مسؤولي الخور القطري لضم حسين الشحات، لكن لم يحدث تواصل رسمي مع الأهلي حتى الآن".

وأضاف: "الخور يرغب في ضم الشحات على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، واللاعب يرحب بالعرض".

وكان حسين الشحات انضم إلى النادي الأهلي، في يناير 2019 قادمًا من فريق العين الإماراتي.

وخاض حسين الشحات مع الأهلي، منذ انضمامه إلى الفريق في 2019، 247 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 57 هدفًا وتقديم 53 تمريرة حاسمة.

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