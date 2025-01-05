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"زعيم القناة".. رسالة من جماهير المصري خلال مباراة الزمالك بالكونفدرالية

07:30 م الأحد 05 يناير 2025
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    رسالة جماهير الزمالك خلال مباراة المصري
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    المصري ضد الزمالك (3)
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    المصري ضد الزمالك (3)
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    المصري ضد الزمالك (2)
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    المصري ضد الزمالك (1)
  • عرض 16 صورة
    المصري ضد الزمالك (3)
  • عرض 16 صورة
    المصري ضد الزمالك (2)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد المصري (2)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد المصري (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد المصري (2)
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    الزمالك ضد المصري (3)
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    الزمالك ضد المصري (1)
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    حكام مباراة الزمالك والمصري
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كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير المصري البورسعيدي رسالة، خلال مباراة فريقها أمام الزمالك، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي المصري البورسعيدي حاليًا، نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفعت جماهير المصري البورسعيدي، المتواجدة في مدرجات ستاد "برج العرب" لافتة، كتب عليها: "زعيم القناة".

ويشارك المصري والزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، رفقة كلاً من: "إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي".

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على حساب المصري في مباراة الذهاب، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه اللاعب أحمد سيد زيزو.

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المصري البورسعيدي الزمالك المصري البورسعيدي والزمالك الكونفدرالية الأفريقية مباراة الزمالك والمصري
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