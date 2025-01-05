"زعيم القناة".. رسالة من جماهير المصري خلال مباراة الزمالك بالكونفدرالية

"بعد التعادل مع المصري".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

أول قرار من جروس بعد تعادل الزمالك مع المصري في الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير المصري البورسعيدي رسالة، خلال مباراة فريقها أمام الزمالك، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي المصري البورسعيدي حاليًا، نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفعت جماهير المصري البورسعيدي، المتواجدة في مدرجات ستاد "برج العرب" لافتة، كتب عليها: "زعيم القناة".

ويشارك المصري والزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، رفقة كلاً من: "إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي".

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على حساب المصري في مباراة الذهاب، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه اللاعب أحمد سيد زيزو.

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