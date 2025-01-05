"العراقة سطرتها".. جماهير الزمالك توجه رسالة خلال مواجهة المصري البورسعيدي

"بعد التعادل مع المصري".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

أول قرار من جروس بعد تعادل الزمالك مع المصري في الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة في مدرجات ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، على رفع لافتات للتعبير عن العراقة والتاريخ الكبير للفارس الأبيض.

ورفعت جماهير الزمالك في مدرجات ستاد "برج العرب"، لافتة كتب عليها: "يا باحثًا عن العراقة إني سطرتها في سجل بطولاتي، إن تسل التاريخ عني أجابكم جاء الزمالك قبلما صفحاتي".

ويلاقي الزمالك حاليًا نظيره فريق المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، رفقة كلا من: "بلاك بولز الموزمبيقي، المصري البورسعيدي وإنيمبا النيجيري".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي المصري في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

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