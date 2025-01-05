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تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

05:02 م الأحد 05 يناير 2025

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

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كتب - نهى خورشيد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي لفريقه في المباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة اليوم الأحد على استاد الدفاع الجو، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب بيراميدز المباراة بالتشكيل الآتى:
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمود مرعي، علي جبر، أحمد توفيق، محمد حمدي.
في خط الوسط: بلاتي توريه، أحمد عاطف قطة، إبراهيم عادل، صديق إيجولا، وليد الكرتي.

في خط الهجوم: فيستون ماييلي.

فيما ضمت دكة البدلاء كلا من:"شريف إكرامي، كريم حافظ، أسامة جلال، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، يوسف أوباما، دودو الجباس".

كرونسلاف يورتشيتش دوري أبطال إفريقيا نادي بيراميدز الترجي التونسي
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