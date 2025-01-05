"ندمت".. رئيس أحد السعودي يكشف حقيقة قطع إعارة ميشالاك مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

قال محمد عبد الهادي الجهني إن مسئولي نادي الزمالك لم يتواصلوا معه لقطع إعارة البولندي كونراد ميشالاك.

وانتقل كونراد ميشالاك لنادي الزمالك مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي أحد السعودي.

وأضاف الجهني عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" لم يتم التواصل معنا من أجل عودة ميشالاك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من صفوف الزمالك".

وكشف الجهني عن غضبه من الشائعات التي تنال من تركيز ميشالاك مؤكداً أن اللاعب مستمر مع الزمالك.

وأوضح رئيس نادي أحد السعودي، أنه نادم على ترك اللاعب مؤكدا، أنه لو كان يعلم أن إعارة ميشالاك إلي الزمالك ستسبب له كل هذا الازعاج لم يكن ليتخذ هذا القرار.

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