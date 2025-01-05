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نجم الأهلي السابق: نحتاج للتعاقد مع حسام البدري

03:05 م الأحد 05 يناير 2025

حسام البدري

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كتب- محمد خيري:

كشف هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن احتياج الأحمر، لعودة حسام البدري لقيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال حنفي في تصريحات عبر قناة المحور: "فريق الأهلي يحتاج لضم مهاجم وجناحين ولاعب مركز وسط هجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف: "الأهلي يحتاج أيضا لعودة حسام البدري، لتدريب الفريق، فهو علاقته مع لاعبي الأحمر ممتازة، وهو أجدر شخص بالتواجد حاليا".

وأتم تصريحاته: "الأهلي سيتأهل إلى ربع نهائي إفريقيا من تلك المجموعة وشخصية الأحمر تظهر في الأوقات الصعبة بكل تأكيد".

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حسام البدري الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي هشام حنفي
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