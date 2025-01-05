في ذكرى تأسيسه الـ114.. جوانب من تاريخ الزمالك وأبطاله عبر العصور

كتب- محمد عبدالهادي:

في مثل هذا اليوم من عام 1911، تأسس نادي الزمالك في القاهرة، ليصبح واحدًا من أعرق الأندية في مصر والعالم العربي وفخرًا للملايين من عشاقه في مصر وخارجها.

التأسيس والتاريخ المبكر: تأسس نادي الزمالك في 5 يناير 1911 تحت اسم "نادي قصر النيل"، وهو الاسم الذي لم يستمر طويلاً قبل أن يتم تغييره لعدة أسماء انتهاءً باسم "نادي الزمالك".

أبرز البطولات والإنجازات بنادي الزمالك:

دوري أبطال إفريقيا (5 مرات): تعتبر فترة التسعينات من أكثر الفترات إشراقًا في تاريخ النادي، حيث أحرز الزمالك دوري الأبطال الإفريقي 5 مرات (1984، 1986، 1993، 1996، 2002).

الدوري المصري الممتاز (14 مرة): بالرغم من تذبذب الأداء في بعض الفترات، إلا أن الزمالك كان دائماً من أبرز المنافسين على لقب الدوري، وهو القطب الثاني في الكرة المصرية بجوار الأهلي.

كأس مصر (28 مرة): يعد الزمالك في وصافة الأندية الأكثر فوزًا في تاريخ البطولة.

كأس السوبر الأفريقي (5 مرات): الزمان شهد فوز الزمالك بالعديد من البطولات القارية، ومنها السوبر الأفريقي.

الأساطير في تاريخ الزمالك:

محمد حسن حلمي زامورا.. يعد أحد أبرز أساطير نادي الزمالك، وهو أول لاعب يتولى رئاسة النادي، وخلدّ اسمه في تاريخه العريق.

حمادة إمام "الثعلب": ارتبط اسمه بالموهبة الفائقة والتأثير الكبير على شعبية الفريق في مصر والوطن العربي.

حسن شحاتة، المعروف بلقب "المعلم": هو أحد أعظم أساطير كرة القدم المصرية والزملكاوية، وحقق إنجازات ضخمة كلاعب ومدرب.

ويظل فاروق جعفر، "ملك النص"، من أبرز نجوم النادي في السبعينيات والثمانينيات بفضل مهاراته الكبيرة وإسهاماته في العديد من البطولات المحلية والأفريقية.

عبدالرحمن فوزي: أحد أساطير الزمالك وأول لاعب مصري وعربي يُسجل أهدافًا في كأس العالم، حيث أحرز هدفين في البطولة عام 1934 ضد منتخب المجر وحصل على جائزة أفضل مهاجم.

عصام بهيج: من أبرز الرموز التي ساهمت في زيادة شعبية الزمالك في الخمسينيات بفضل إنجازاته العديدة.

انضم للزمالك عام 1949 وقدم مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفريق، حيث فاز بالدوري مرتين وكأس مصر 5 مرات، كما أحرز مع المنتخب كأس الأمم 1959 والميدالية الذهبية في دورة البحر المتوسط 1955.

محمود أبو رجيلة: أحد الرموز البارزة في تاريخ الزمالك، فاز مع الفريق بأربع بطولات دوري وكأس مصر، وحقق أول بطولة أفريقية في تاريخ النادي كلاعب ومدرب.

طه بصري: لقب بـ"إيزيبيو الكرة المصرية" بسبب مهاراته العالية وتفوقه في السبعينيات مع الزمالك والمنتخب المصري.

جمال عبدالحميد: فاز مع الزمالك بـ9 ألقاب، منها 4 دوري مصري، 3 دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، وكان أحد الأعمدة الأساسية في فترة الثمانينات والتسعينات.

أيمن منصور: صاحب أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا عام 1994، وكان له دور حاسم في فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، مما جعله يُلقب بـ"السوبر" من جماهير النادي.

لحظات خالدة بتاريخ الزمالك:

دوري 2003-2002- الشهير بدوري سيد عبدالنعيم، الذي حصد فيه الزمالك لقب البطولة من فم غريمه التقليدي النادي الأهلي، مما بات أحد اللحظات التاريخية العالقة في أذهان جماهير الفارس الأبيض.

عام 2002 - فوز دوري أبطال إفريقيا: لا ينسى جمهور الزمالك فوز الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء المغربي، المباراة كانت بمثابة نقطة تحول كبرى للزمالك في تاريخه الإفريقي.

عام 2019 - كأس الكونفيدرالية الإفريقية: الزمالك يحقق أول بطولة له في تاريخ هذه المسابقة بعد فوزه على نهضة بركان المغربي، في مباراة قاسية شهدت الكثير من الإثارة.

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