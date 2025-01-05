لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
16:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

ليفربول يُعلن الموقف النهائي لمباراته أمام مانشستر يونايتد

02:54 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لاعبي ليفربول (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال لاعبي ليفربول
  • عرض 7 صورة
    فرييق ليفربول
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 7 صورة
    لاعبي ليفربول في الإحماء (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي ليفربول عن الموقف النهائي من إقامة مباراة فريقه أمام نظيره مانشستر يونايتد عند السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح نادي ليفربول، عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن المباراة ستُقام في موعدها بعدما تم عقد اجتماعين للسلامة في وقت سابق لتقييم حالة الطقس والسفر.

وأتم نادي ليفربول بيانه بـ:"نشكر كل من شارك في مساعدتنا على إقامة هذه المباراة اليوم.. إذا كنت مسافرًا إلى أنفيلد، فيرجى توخي الحذر؛ نتطلع إلى رؤيتك هناك".

ويدخل ليفربول المباراة متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز 14 برصيد 22 نقطة.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"سيجعل مالانجو يرحل".. محترف الأهلي يقترب من الدوري القطري

ليفربول ضد مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في ذكرى تأسيسه الـ114.. جوانب من تاريخ الزمالك وأبطاله عبر العصور

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟