ليفربول يُعلن الموقف النهائي لمباراته أمام مانشستر يونايتد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي ليفربول عن الموقف النهائي من إقامة مباراة فريقه أمام نظيره مانشستر يونايتد عند السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح نادي ليفربول، عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن المباراة ستُقام في موعدها بعدما تم عقد اجتماعين للسلامة في وقت سابق لتقييم حالة الطقس والسفر.

وأتم نادي ليفربول بيانه بـ:"نشكر كل من شارك في مساعدتنا على إقامة هذه المباراة اليوم.. إذا كنت مسافرًا إلى أنفيلد، فيرجى توخي الحذر؛ نتطلع إلى رؤيتك هناك".

ويدخل ليفربول المباراة متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز 14 برصيد 22 نقطة.

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