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بداية من مباراة الترجي.. بيراميدز يكشف مدة غياب محمد الشيبي عن الملاعب

02:44 م الأحد 05 يناير 2025

محمد الشيبي

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كتب- محمد خيري:

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، غياب الدولي المغربي محمد الشيبي عن مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

أوضح المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن الشيبي تعرض للإصابة في مباراة الجونة الأخيرة بالدوري وبعد الفحص الطبي والأشعة جاءت النتيجة إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

ويتواصل غياب المدافع أحمد سامي الذي يؤدي آخر مراحل برنامجه التأهيلي قبل العودة، وكذلك يواصل مهند لاشين برنامجه ونفس الأمر لمحمود دونجا الذي يعاني من إصابة في الركبة.

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محمد الشيبي بيراميدز أخبار الرياضة الترجي التونسي إصابة محمد الشيبي
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