كهربا بمرمى العقوبات.. مشاكل انضباطية وأزمات قانونية

كتب- محمد عبدالهادي:

محمود عبد المنعم "كهربا"، أحد أبرز الأسماء في كرة القدم المصرية، يتميز بموهبة كبيرة جعلته أحد أهم لاعبي الجيل الحالي إلا أن مسيرته لم تكن خالية من الأزمات، سواء داخل الملعب أو خارجه.

محمود كهربا مثال حي على أن الموهبة وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح الكامل في كرة القدم، فمنذ ظهوره الأول على الساحة الكروية، كانت شخصيته المثيرة للجدل سببًا في العديد من الأزمات التي أثرت على مسيرته الاحترافية.

الأزمات الكبرى في مسيرة كهربا

أزمة الاحتراف وهروب كهربا من الزمالك

بدأت القصة حين غادر كهربا نادي الزمالك متجهًا إلى الدوري البرتغالي، زاعمًا أن عقده مع النادي غير موثق بشكل قانوني، هذا التصرف أثار غضب إدارة الزمالك وجماهيره، مما أدى إلى نزاع قانوني طويل انتهى بتغريم اللاعب مبلغًا ماليًا كبيرًا بسبب الإخلال في بنود التعاقد.

الأزمات الانضباطية لمحمود كهربا

عُرف كهربا بمزاجه الحاد، ما تسبب في مشادات مع مدربين وزملاء بالفريق، أبرز هذه الأزمات كانت مع بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، الذي قرر استبعاد اللاعب لفترة بسبب سوء الانضباط، مما حرمه من المشاركة تحت قيادته.

إيقافات وغرامات كهربا

تعرض كهربا للعديد من الإيقافات والغرامات المالية بسبب تصرفاته، أبرزها إيقافه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بعد أزمة رحيله عن الزمالك وتغريمه 2 مليون دولار.

خلاف كهربا مع مرتضى منصور

الخلاف بين كهربا ورئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور، كان من أكثر الأزمات إثارة للجدل، حيث استمرت التصريحات النارية بين الطرفين لفترة طويلة، وتطورت لتصبح معركة إعلامية على الساحة الرياضية.

أزمة كهربا في مباراة السوبر المصري

خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عام 2020، كان كهربا جزءًا من المشاجرة التي حدثت بين لاعبي الفريقين، والتي أسفرت عن عقوبات قاسية عليه وعلى زملائه.

أزمة كهربا ومحمد الشناوي

في سبتمبر 2020، وقع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة حينها بالنادي الأهلي غرامة مليون جنيه على اللاعب محمود كهربا، بعدما دخل اللاعب في مشادة مع زميله بالفريق محمد الشناوي.

أزمة كهربا وبيتسو موسيماني

في 3 مارس 2021، قرر النادي الأهلي تغريم محمود كهربا 200 ألف جنيه، وإيقافه لمدة شهر، وذلك بعد حديثه بأسلوب غير لائق مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

أزمة كهربا قبل لقاء السوبر المصري

شهد السوبر المصري الأخير الذي أقيم بالإمارات في أكتوبر 2024، ترحيل اللاعب محمود كهربا من بعثة الإمارات وتغريمه مليون جنيه، نظرًا لما بدر منه عقب جلوسه على دكة البدلاء أمام سيراميكا كليوباترا.

كهربا وتعديه على حامل الكرات في لقاء شباب بلوزداد

شهدت مباراة الأهلي الأخيرة وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، لقطة مثيرة للجدل للاعب محمود كهربا، بعدما قام بالإعتداء على أحد الأطفال حاملي الكرات، مما أشعل غضب الجماهير الجزائرية من تصرفه.

أزمات كهربا خارج الملاعب

تصدر اللاعب المشهد في الفترة الأخيرة بعد انتشار فيديو له خلال خناقة في أحد الفنادق، ما أثار غضب النادي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء.

انعكاسات الأزمات على مسيرة كهربا

رغم كل هذه الأزمات، تمكن كهربا من العودة في كل مرة وإثبات قدراته داخل الملعب، إلا أن هذه المشكلات أثرت على استقراره الكروي.

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