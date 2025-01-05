"سيجعل مالانجو يرحل".. محترف الأهلي يقترب من الدوري القطري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب نادي قطر القطري من إتمام التعاقد مع المحترف الجنوب أفريقي بصفوف الأهلي بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة العرب القطرية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن نادي قطر ـ الذي يضم بصفوفه أحمد عبدالقادر على سبيل الإعارة ـ قد تقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي لضم بيرسي تاو.

وأشار التقرير إلى وصول المفاوضات بين الطرفين لمراحل متقدمة في ظل رغبة الأهلي في بيع عقد اللاعب لإضافة مقعد أجنبي جديد.

ويدرس نادي قطر الاستغناء عن المحترف الكونجولي بصفوفه مالانجو لقيد تاو الذي تتوقع الصحيفة أن يشارك مع نادي قطر أمام الدحيل يوم الأحد المقبل.

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً كان قد انضم للأهلي قادمًا من برايتون الإنجليزي في موسم 21/22.

وشارك اللاعب مع الأهلي بـ 126 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 14.

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