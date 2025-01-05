الأهلي يُعلن سبب غياب كهربا عن التدريبات

طريق الأهلي نحو اللقب الـ13.. كيف يتأهل الأهلي من دور المجموعات ؟

كتب ـ رمضان حسن

كشف النادي الأهلي سبب غياب لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا" عن الحصة التدريبية الصباحية اليوم الأحد لفريقه؛ استعدادًا لمواجهة سموحة.

وقال طبيب فريق الأهلي، أحمد جاب الله، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إن اللاعب غاب لتعرضه لنزلة برد شديدة حالت دون مشاركته بالتدريبات الجماعية.

وأوضح جاب الله أن كهربا سيخضع يوم غد الإثنين لفحص طبي جديد؛ لتحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية.

واستأنف فريق الأهلي صباح اليوم تدريباته بعد العودة من الجزائر أمس السبت عقب مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز والمحدد لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة.

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