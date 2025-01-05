لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
16:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

انتظام محمد هاني واستمرار تأهيل عمر كمال.. تفاصيل مران الأهلي

01:15 م الأحد 05 يناير 2025

محمود عبدالمنعم كهربا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

استأنف الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأحد بعد العودة من الجزائر أمس عقب مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، والخسارة بهدف نظيف.

وشهد مران الأهلي انتظام الظهير الأيمن للفريق محمد هاني بعدما أنهى برنامجه الإعدادي والتأهيلي.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن هاني تعافى من إصابة الجزع في الرباط الخلفي للركبة، وأن انتظامه في المران بدأ من اليوم تدريجيا لتجهيزه للمرحلة القادمة؛ تمهيدا للعودة إلى المشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وغاب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، عن التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعرض لنزلة برد شديدة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن "كهربا" أصيب بنزلة برد شديدة حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية.

وفي المقابل واصل عمر كمال، أداء التدريبات التأهيلية والاستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق.

أوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن عمر كمال يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ بسبب آلام الركبة التي عانى منها مؤخرا.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب أجرى أشعة مؤخرا، وأن حالته مطمئنة، فيما يقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز والمحدد لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة.

اقرأ أيضا:

"يتبقى خطوة واحدة".. الغندور يفجر مفاجأة بشأن فسخ الأهلي عقد لاعبه

الأهلي كهربا أخبار الأهلي النادي الأهلي غياب كهربا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي يُعلن سبب غياب كهربا عن التدريبات

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟