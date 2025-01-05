انتظام محمد هاني واستمرار تأهيل عمر كمال.. تفاصيل مران الأهلي

كتب- مصراوي:

استأنف الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأحد بعد العودة من الجزائر أمس عقب مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، والخسارة بهدف نظيف.

وشهد مران الأهلي انتظام الظهير الأيمن للفريق محمد هاني بعدما أنهى برنامجه الإعدادي والتأهيلي.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن هاني تعافى من إصابة الجزع في الرباط الخلفي للركبة، وأن انتظامه في المران بدأ من اليوم تدريجيا لتجهيزه للمرحلة القادمة؛ تمهيدا للعودة إلى المشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وغاب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، عن التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعرض لنزلة برد شديدة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن "كهربا" أصيب بنزلة برد شديدة حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية.

وفي المقابل واصل عمر كمال، أداء التدريبات التأهيلية والاستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق.

أوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن عمر كمال يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ بسبب آلام الركبة التي عانى منها مؤخرا.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب أجرى أشعة مؤخرا، وأن حالته مطمئنة، فيما يقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز والمحدد لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة.

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