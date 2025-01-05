يوسف أسامة نبيه.. 5 معلومات عن مهاجم الزمالك السابق

كتب- محمد عبد الهادي:

تصدر اللاعب يوسف أسامة نبيه، مهاجم نادي الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية بعد انتقاله لزعيم الثغر على سبيل الإعارة من بيراميدز.

وكان يوسف قد انتقل من نادي الزمالك إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده، ليلازم اللاعب دكة البدلاء بسبب كثرة النجوم، قبل أن ينتقل لصفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي الجاري بحثًا عن العودة للمشاركة.

يوسف أسامة نبيه، من مواليد 7 سبتمبر 2000، هو لاعب كرة قدم مصري يشغل مركز الجناح الأيمن ومركز الهجوم.

بدأ مسيرته الكروية في نادي الصيد وهو في عمر 5 سنوات، ثم انتقل إلى عدة أندية منها إنبي قبل أن ينضم إلى نادي ناشئين الزمالك حيث تألق بشكل لافت وشارك في حصد لقب الدوري 21-2022، تحت قيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

مسيرة يوسف أسامة نبيه الكروية

الزمالك (2021-2023): خلال هذه الفترة، أظهر يوسف مهارات هجومية مميزة، حيث سجل بقميص الفارس الأبيض 5 أهداف وصنع 4 في 46 مباراة، وتوج بلقبي الدوري وكأس مصر.

وتخلل هذه الفترة خروجه على سبيل الإعارة مرتين لنادي أسوان.

بيراميدز (2023): انضم يوسف إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر، حيث ارتدى القميص رقم 25، ولكنه لم يشارك سوى في 7 مباريات، سجل هدف وحيد وصنع 2.

الاتحاد السكندري (2024): في يناير 2024، انتقل يوسف إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة والتألق بهدف الانضمام لمنتخب مصر.

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