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كونتي يُثير الجدل بعد اختفائه من المؤتمر الصحفي لمباراة فيورنتينا.. ومساعده يكشف السبب

12:44 م الأحد 05 يناير 2025

أنطونيو كونتي

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كتب- محمد عبدالهادي:

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نابولي وفيورنتينا الذي أقيم مساء السبت، غياب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وهو ما أثار الجدل حول سر اختفائه.

سر غياب أنطونيو كونتي عن مؤتمر نابولي وفيورنتينا

وأوضح كريستيان ستيليني، مساعد المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي،في تصريحات لمنصة "دازون"، أن سر غياب المدرب عن المؤتمر الصحفي جاء بسبب بسبب وفاة طفل مشجع للفريق كان مقرباً من النادي.

وأكد مساعد كونتي أن الطفل دانييلي الذ توفيّ يوم المباراة، كان يعاني من مرض خطير، وكثيرًا ما منح الفريق قوة وإلهاماً، لتكون وفاته صدمة للجميع في الفريق.

واختتم ستيليني تصريحاته بقوله: "فقدنا شخصًا قريبًا منا للغاية ومن جميع عائلة نابولي، وكنا نمنحه المزيد من المرح، ومشاعرنا معه جميعًا، لذلك كونتي لم يكن على استعداد للحديث، ونقول وداعًا للصغير دانييلي".

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