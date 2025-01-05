"بـ الوثائق".. الزمالك يكشف تفاصيل الفوز على الأهلي 5-0 عام 1923

كتب- محمد خيري:

أكدت نيرة الأحمر، عضوة مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يحتفل اليوم بالذكرى 114 لتأسيس أكبر قلعة رياضية في مصر.

وقالت "نيرة"، خلال حديثها في برنامجها "زملكاوي"، على قناة نادي الزمالك: "بمناسبة ذكرى تأسيس النادي وجدنا وثيقة من جريدة الإيجيبشن جازيت بتوثق فوز الزمالك على الأهلي 5/ صفر سنة 1923 في مباراة ودية بين الفريقين".

وأضافت: "تشكيل الزمالك في المباراة التي فاز بها على الأهلي بخماسية نظيفة كان يضم مرعي – وهبي وفؤاد الجميل – عبده سالم وجبر والحسني – جميل عثمان وصادق فهمي وحسين حجازي وعلي رياض وموسى سري".

وأوضحت: "سجل أهداف المباراة صادق فهمي 3 أهداف وحسين حجازي وعلي رياض هدفين".

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