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رد حاسم من وكيل اللاعب.. هل سينضم البرازيلي فيرمينو للزمالك؟

12:06 م الأحد 05 يناير 2025
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    فيرمينو
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    فيرمينو
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    فيرمينو
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    فيرمينو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى روجر فيتمان وكيل أعمال المحترف البرازيلي بصفوف أهلي جدة السعودي روبرتو فيرمينو ما يتردد عن رحيل اللاعب عن ناديه خلال الانتقالات الشتوية بعد ما تردد عن اقترابه من الانضمام للزمالك على أن يتحمل ناديه قيمة الإعارة.

وقال وكيل فيرمينو، في تصريحات أوردتها صحيفة اليوم السعودية، مساء أمس السبت، إن اللاعب سعيد مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، مضيفًا:"فكرة رحيل فيرمينو عن الفريق غير مطروحة والنادي لم يبلغنا بأي شيء ومايتردد بشأن انتقاله إلى أي نادِ أمر غير صحيح".

وكان المهاجم البرازيلي الدولي قد انضم لصفوف أهلي جدة في موسم 23/24 بعد نهاية رحلته مع ليفربول.

صاحب الـ 33 عامًا شارك مع أهلي جدة بالموسم الجاري 2024/25 بـ 19 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 لزملائه.

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