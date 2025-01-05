"بكل صراحة ووضوح".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مصير معلول مع الأهلي

يوسف أسامة نبيه: حققت بعض الأشياء مع بيراميدز غير اللعب.. وسعيد بها

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن مصير علي معلول مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة، في ظل هرجه من قائمة الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هقولك موقف علي معلول بكل صراحة ووضوح، اللاعب بيتمرن بقوة حاليا وسيعود للملاعب خلال أيام، وهيكون جاهز للمشاركة في المباريات".

أكمل: "معلول كان متخيل أن الأهلي هيقيده في أول يناير، ولكن ده لم يحدث والأيام بتمر، واللاعب بيقلق، وهقولها تاني وهكررها أن مجلس إدارة الأهلي بيقدر معلول كويس جدا ولكن الأمر فني في يد كولر فقط".

أوضح: "كولر كان علم أن معلول أتم الاتفاق مع أحد الأندية القطرية في بداية الموسم، والراجل رحب وقال خلاص، ولكن بعدها اللاعب تعرض لإصابة صعبة، والأهلي تعاقد مع المغربي يحيى عطية الله، وبيقدم أداء جيد حاليا".

وأتم تصريحاته: "الأمر فني فقط وفي يد كولر، خاصة وأن هناك انفراجة بعدما اقترح رضا سليم رفع اسمه من القائمة بعد تعرضه للإصابة، ولكن هل ممكن نشوف مفاجأة بتواجد معلول ويحيى عطية الله مع بعض في الملعب كل شيء وارد ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن".

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