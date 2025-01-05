يوسف أسامة نبيه: حققت بعض الأشياء مع بيراميدز غير اللعب.. وسعيد بها لأنني تزوجت

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى يوسف أسامة نبيه، لاعب بيراميدز، سعادته بالخروج على سبيل الإعارة لنادي الاتحاد، مشيرًا إلى رغبته في المشاركة بصورة أكبر.

وقال يوسف أسامة نبيه عبر قناة إم بي سي مصر2 مساء السبت، إنه يريد الحصول على فرصة أكبر للمشاركة للانضمام لمنتخب مصر لذا قرر الرحيل إلى صفوف الاتحاد السكندري، مضيفًا:"محمد مصيلحي وبابافاسيليو كان لديهما الرغبة في ضمي، والمفاوضات انتهت في يومين، وأشكر بيراميدز لأنهم تساهلوا في المفاوضات".

وتابع اللاعب صاحب الـ 24 عاماً:"أشعر أن رزقي في بيراميدز كان شيء آخر غير اللعب وحققت مع بيراميدز بعض الأشياء غير اللعب وأنا سعيد بها؛ لأنني تزوجت بجانب تحقيقي أشياء شخصية أخرى ربما أغنتني عن اللعب".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أن نادي الزمالك لم يتواصل معي للعودة، مشددًا على أن طموحه الحالي المشاركة بصورة مستمرة.

وكان اللاعب قد رحلّ في موسم 2023/24 من الزمالك لصفوف بيراميدز.

وشارك اللاعب مع بيراميدز في 16 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع هدفين، بعدما شارك مع الزمالك 47 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.

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