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موقف زيزو وصراع هجومي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

11:16 ص الأحد 05 يناير 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع السويسري، كريستيان جروس المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة المصري، خلال المران الختامي أمس السبت.

وظهر خلال المران، حسم موقف زيزو بقدرته على المشاركة بشكل أساسي، بعد شفائه من الإصابة بنزلة برد، مع صراع هجومي بين الثنائي حسام أشرف وناصر منسي على المشاركة بشكل أساسي ولم تتحدد حتى الآن.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف أو (ناصر منسي) – أحمد مصطفى "زيزو".

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