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مدرب باريس سان جيرمان يرد.. هل يقترب محمد صلاح من الانضمام لفريقهم؟

11:03 ص الأحد 05 يناير 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث المدير الفني الإسباني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لويس إنريكي، عما يتردد من أنباء عن تقديمهم العرض الأكبر لضم محمد صلاح بعد نهاية تعاقده مع ليفربول.

وردّ إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي على سؤال: حقيقة اقتراب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد بخصوص مباراتهم أمام موناكو، بقوله:"أنا لا أتحدث عن اللاعبين الذين ليسوا في فريقي".

عرض باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح

هذا يأتي في وقت ذكرت به شبكة سكاي سبورتس أن نادي باريس سان جيرمان قد قدّم عرضًا ضخمًا لمحمد صلاح بعقد لمدة 3 مواسم يحصل على راتب أسبوعي قدره 500 ألف يورو.

وكان اللاعب صاحب الـ 32 عاماً قد أكد في أكثر من مناسبة ابتعاده وليفربول عما يريده لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/2025.

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