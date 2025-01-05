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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

10:45 ص الأحد 05 يناير 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الخميس، ضيفا ثقيلا على نظيره المصري البورسعيدي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وفريق المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، في السادسة مساء على استاد برج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى فريق الزمالك، لتحقيق الفوز، من أجل حسم التأهل بشكل رسمي للدور التالي، بينما يأمل المصري في تحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من الصعود وعدم الدخول في حسابات معقدة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وسوف تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 3، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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