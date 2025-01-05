التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تتجه الأنظار عند السادسة والنصف مساء اليوم الأحد إلى مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول المباراة متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز 14 برصيد 22 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: اليكسيس ماك اليستر، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: أماد ديالو، راسموس هويلوند، برونو فيرنانديز.

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