لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
16:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

10:35 ص الأحد 05 يناير 2025

ليفربول (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تتجه الأنظار عند السادسة والنصف مساء اليوم الأحد إلى مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول المباراة متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز 14 برصيد 22 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: اليكسيس ماك اليستر، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: أماد ديالو، راسموس هويلوند، برونو فيرنانديز.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

في ذكرى تأسيسه الـ 114.. حكاية الزمالك من "الجزيرة" إلى "ميت عقبة"

ليفربول ضد مانشستر يونايتد تشكيل ليفربول تشكيل مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: حكومات مدبولي فشلت في التحديات الاقتصادية
لماذا يموّل العرجاني حزب الجبهة الوطنية؟.. عاصم الجزار يرد
مجدي الجلاد يكشف أسباب فشل الإعلام المصري