جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 5 يناير 2025، العديد من المباريات المهمة في الدوري الإنجليزي والإيطالي ودوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الزمالك نظيره المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما يواجه باريس سان جيرمان منافسه موناكو في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

فولهام ضد إيبسويتش تاون - 4 عصرا - beIN Sports 2

ليفربول ضد مانشستر يونايتد - 6.30 مساء - beIN Sports 1

موعد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

المصري ضد الزمالك - 6 مساء - beIN Sports 3

أنييمبا ضد بلاك بولز - 6 مساء - beIN Sports Xtra 1

أسيك ميموزا ضد اتحاد العاصمة - 6 مساء - beIN Sports 7

جراف دي داكار ضد أورابا - 6 مساء - beIN Sports Xtra 2

الصفاقسي ضد سيمبا - 6 مساء - beIN Sports 9

النادي القسنطيني ضد برافوش 9 مساء - beIN Sports 5

الملعب المالي ضد نهضة بركان - 9 مساء - beIN Sports 3

موعد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا ضد كالياري - 1.30 ظهرا - AD Sports Premium 1

ليتشي ضد جنوى - 4 عصرا - AD Sports Premium 1

تورينو ضد بارما - 7 مساء - AD Sports Premium 1

روما ضد لاتسيو - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1

موعد مباريات الدوري الفرنسي

لانس ضد تولوز - 4 عصرا - beIN Sports 5

مارسيليا ضد لوهافر - 9.45 مساء - beIN Sports 4

موعد نهائي كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد موناكو - 6.30 مساء - beIN Sports 4

موعد مباريات دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز ضد الترجي - 6 مساء - beIN Sports 6

ساجرادا ضد دجوليبا - 6 مساء - beIN Sports 8

الهلال ضد مولودية الجزائر - 9 مساء - beIN Sports 6

موعد مباريات كأس مصر

مودرن سبورت ضد الشمس - 2.30 عصرا - OnTime Sports 1

غزل المحلة ضد سبورتنج - 2.30 عصرا - OnTime Sports 2

الاتحاد ضد تيم إف سي - 5.30 مساء - OnTime Sports 1

موعد مباريات كأس ملك إسبانيا

اورينسي ضد بلد الوليد - 1 ظهرا - SSC 1 HD

إلتشي ضد لاس بالماس - 1 ظهرا - SSC Extra 1 HD

بونفيرادينا ضد ريال سوسييداد - 4.30 مساء - SSC 1 HD

راسينج سانتاندير ضد سيلتا فيجو - 4.30 مساء - SSC Extra 2 HD

قرطاجنة ضد ليجانيس - 4.30 مساء - SSC Extra 1 HD