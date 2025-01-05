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"بعد مفاوضات الشمال".. مصدر يكشف آخر تطورات تجديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي

12:25 ص الأحد 05 يناير 2025
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  • عرض 23 صورة
    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
  • عرض 23 صورة
    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق من المران
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    أفشة وأكرم توفيق من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    أفشة وأكرم توفيق من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 23 صورة
    أكرم توفيق وعمرو السولية
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق يقرأ القرآن
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق من تدريب الأهلي (2)
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    أكرم توفيق من تدريب الأهلي (1)
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    أكرم توفيق وعم حارس
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    أكرم توفيق من مران الأهلي
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    بيرسي تاو وأكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق وحسين الشحات
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    أكرم توفيق من مران الأهلي
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر تطورات تجديد عقد لاعب وسط الفريق أكرم توفيق وحقيقة اتفاق اللاعب مع نادي الشمال القطري، للانتقال إليه عقب نهاية الموسم.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق، في يناير الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أكرم اتفق بشكل مبدئي مع إدارة الشمال القطري، لكنه لم يقم بتوقع أي عقود وينتظر موقف الأهلي النهائي معه".

وأضاف: "خلال يومين على أقصى تقدير، سيكون هناك جلسة بين اللاعب وإدارة النادي الأهلي وحال عدم تجديد تعاقده مع الأهلي، سينتقل إلى فريق الشمال لمدة ثلاثة مواسم".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب رفض الجلوس مع إدارة فريق بيراميدز أكثر من مرة، على الرغم من تقديمهم عرض رسمي للاعب لضمه في الفترة المقبلة.

وشارك أكرم توفيق رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، في 14 مباراة لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

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أكرم توفيق أكرم توفيق وزوجته واولاده النادي الأهلي أكرم توفيق انستجرام مفاوضات الأهلي وأكرم توفيق
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