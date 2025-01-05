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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر تطورات تجديد عقد لاعب وسط الفريق أكرم توفيق وحقيقة اتفاق اللاعب مع نادي الشمال القطري، للانتقال إليه عقب نهاية الموسم.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق، في يناير الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أكرم اتفق بشكل مبدئي مع إدارة الشمال القطري، لكنه لم يقم بتوقع أي عقود وينتظر موقف الأهلي النهائي معه".

وأضاف: "خلال يومين على أقصى تقدير، سيكون هناك جلسة بين اللاعب وإدارة النادي الأهلي وحال عدم تجديد تعاقده مع الأهلي، سينتقل إلى فريق الشمال لمدة ثلاثة مواسم".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب رفض الجلوس مع إدارة فريق بيراميدز أكثر من مرة، على الرغم من تقديمهم عرض رسمي للاعب لضمه في الفترة المقبلة.

وشارك أكرم توفيق رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، في 14 مباراة لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

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