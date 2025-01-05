جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يقام يوم الأحد 5 يناير، عدد من المباريات المهمة في دور الـ 32 من منافسات بطولة كأس مصر 2024/25.

ويلاقي غزل المحلة نظيره سبورتنج السكندري، بينما يلاقي مودرن سبورت نظيره الشمس.

جدول مواعيد مباريات كأس مصر



ـ غزل المحلة ضد سبورتنج الساعة 2:30 عصراً على قناة أون تايم سبورت 2.

ـ مودرن سبورت ضد الشمس الساعة 2:30 عصراً على قناة أون تايم سبورت 1.

ـ الاتحاد السكندري ضد تيم اف سي الساعة 5:30 مساء على قناة أون تايم سبورت 1.