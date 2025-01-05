3 أهداف للزمالك من مباراة المصري

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق الزمالك عند السادسة من مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.

ويدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس ونصب أعينه عدة أهداف نستعرض ثلاثة منها خلال السطور التالية:

1) الحفاظ على الصدارة

الزمالك يخوض المباراة متصدرًا لمجموعته برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن بلاك بولز الموزمبيقي الوصيف ومثلها عن المصري صاحب المركز الثالث.

فوز الزمالك سيجعله يصل إلى النقطة 10 معززًا صدارته لمجموعته ومقتربًا من البطاقة الرسمية للتأهل والابتعاد عن أي حسابات.

2) التفوق على المصري

الزمالك واجه المصري خلال الموسم الجاري في مباراتين إذ فاز في مباراة الجولة الثالثة بالكونفدرالية بهدف نظيف ثم خسر في المباراة التالية أمام المصري بالدوري بالنتيجة ذاتها لذا سيسعى لاعبوه للفوز للتفوق في تاريخ مواجهات الموسم الجاري حتى الآن.

3) استمرار الانتصارات مع جروس

قاد المدرب السويسري فريق الزمالك في ثلاث مباريات؛ إذ تعادل في أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش قبل الفوز على الاتحاد السكندري لذا سيرغب تحقيق الفوز على المصري لكسب الثقة ومواصلة الانتصارات.

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