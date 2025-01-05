كتبت-هند عواد:

يحتفل الزمالك، اليوم الأحد 5 يناير 2025، بذكرى مرور 114 عاما على تأسيس القلعة البيضاء، التي بنيت أول حجارة فيها في الجزيرة، ومرت بعدة مناطق حتى وصلت إلى ميت عقبة.

حكاية تأسيس نادي الزمالك

بدأت حكاية "الأبيض أبو خطين حمر"، في 25 ديسمبر 1910 وبالتحديد على ضفاف النيل في إحدى حفلات عيد، حينما قرر البلجيكي جورج مرزباخ رئيس إحدى المحاكم المختلطة في مصر، تأسيس النادي نادي يفتح أبوابه للجميع، ردا على القائد البريطاني العسكري في مصر هربرت كتشنر، الذي وضع لافتة على نادي الجزيرة، لمنع دخول غير الإنجليز.

وفي يوم 5 يناير 1911، خرج نادي الزمالك إلى النور وأصبح جورج مرزباخ أول رئيس نادي له، وذلك في منطقة الجزيرة، محل كوبر قصر النيل حاليا، وتكون أول مجلس إدارة من، مرزباخ رئيسًا، اللبناني خوري شلهوب ممثلًا لشركة الترام، الإيطالي باولو إسبوسيتو ممثلًا لقصر الخديوي، البلجيكي متري مرزباخ شقيق الرئيس، وتولى منصب نائب الرئيس،عالم الآثار هوارد كارتر الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون.

مقر نادي الزمالك على مر العصور

كانت البداية في الجزيرة، حتى عام 1913 حينما قرر مرزباخ نقل مقر الزمالك إلى شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد، يشغل مكانه الآن دار القضاء العالي.

وبعد مرور 11 عاما في 1924، كان مرزباخ رحل عن رئاسة النادي وعالمنا، ونقل النادي إلى منطقة كورنيش النيل بالعجوزة ويشغل مكانه الآن مسرح البالون، وفي عام 1959، كانت المرة الأخيرة التي يتم فيها نقل مقر نادي الزمالك، وذلك إلى مكانه الآن بمنطقة ميت عقبة في المهندسين.

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