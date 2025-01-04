موعد سفر الأهلي إلى أمريكا لخوض منافسات كأس العالم للأندية

كتب - أحمد عبد الباسط:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على الموعد النهائي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن النادي الأهلي حدد يوم 2 يونيو 2025 للسفر إلى أمريكا.

وأوضح المصدر أن لاعبي الأهلي لن يكونوا مع منتخب مصر الوطني، حيث تبدأ الأجندة الدولية للفراعنة من يوم 2 حتى 10 يوليو 2025.

ووقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى في دور المجموعة بكأس العالم للأندية مع كل من، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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