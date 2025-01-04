لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
16:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

موعد سفر الأهلي إلى أمريكا لخوض منافسات كأس العالم للأندية

11:49 م السبت 04 يناير 2025

الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد عبد الباسط:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على الموعد النهائي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن النادي الأهلي حدد يوم 2 يونيو 2025 للسفر إلى أمريكا.

وأوضح المصدر أن لاعبي الأهلي لن يكونوا مع منتخب مصر الوطني، حيث تبدأ الأجندة الدولية للفراعنة من يوم 2 حتى 10 يوليو 2025.

ووقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى في دور المجموعة بكأس العالم للأندية مع كل من، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

اقرأ أيضًا:

"بقوله متزعلش".. أحمد فتحي يكشف حقيقة "زملكاوية" محمد بركات وإسلام الشاطر

علي معلول لاعب الأهلي يثير الجدل بهذا المنشور

الأهلي كأس العالم للأندية موعد سفر الأهلي لكأس العالم منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد مفاوضات الشمال".. مصدر يكشف آخر تطورات تجديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: حكومات مدبولي فشلت في التحديات الاقتصادية
لماذا يموّل العرجاني حزب الجبهة الوطنية؟.. عاصم الجزار يرد
مجدي الجلاد يكشف أسباب فشل الإعلام المصري