موعد سفر الأهلي إلى أمريكا لخوض منافسات كأس العالم للأندية
كتب - أحمد عبد الباسط:
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على الموعد النهائي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.
وكشف مصدر "لمصراوي" أن النادي الأهلي حدد يوم 2 يونيو 2025 للسفر إلى أمريكا.
وأوضح المصدر أن لاعبي الأهلي لن يكونوا مع منتخب مصر الوطني، حيث تبدأ الأجندة الدولية للفراعنة من يوم 2 حتى 10 يوليو 2025.
ووقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى في دور المجموعة بكأس العالم للأندية مع كل من، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.
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