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"بقوله متزعلش".. أحمد فتحي يكشف حقيقة "زملكاوية" محمد بركات وإسلام الشاطر

11:37 م السبت 04 يناير 2025
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كتب - محمد القرش:

تحدث اللاعب السابق للنادي الأهلي وبيراميدز، أحمد فتحي، عن حقيقة تصريحاته التي أدلى بها وأشار إلى زمكالوية ثنائي المارد الأحمر السابقين، محمد بركات وإسلام الشاطر.

وقال أحمد فتحي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مش قصدي ازعل إسلام الشاطر ومحمد بركات مني، بركات عشان عارفني قال إني مش قصدي، لكن الكابتن إسلام زعل مني قوي".

وأضاف: "أنا فعلا مكنش قصدي، يعني أنا مثلا كنت بلعب في الإسماعيلي وبشجع الأهلي وازعل قوي لما يخسر وبعيط".

وواصل: "اللي اعرفه انهم كانوا بيشجعوا الزمالك، لكن عمري ما اتكلمت معاهم في حاجة زي ديه، سمعت زي ما اي حد بيسمع".

واختتم: "وكنت هكلمهم عشان اقولهم اني مش قصدي، لكن هما طلعوا اتكلموا خلاص، كابتن إسلام شكله زعلان عشان كدا بقوله متزعلش".

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الأهلي أحمد فتحي إسلام الشاطر محمد بركات بيراميدز
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