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علي معلول لاعب الأهلي يثير الجدل بهذا المنشور

11:33 م السبت 04 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    التونسي علي معلول
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    علي معلول
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    بوست علي معلول
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كتب - يوسف محمد:

أثار النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بشكل كبير، من خلال منشور قام بنشره عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام".

ونشر معلول، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، آية قرآنية من سورة البقرة: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

ويغيب علي معلول عن النادي الأهلي، منذ مايو الماضي بعد تعرضه للإصابة في مباراة نهائي أفريقيا أمام الترجي التونسي، بقطع في وتر أكيلس.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "إن هناك اتجاها كبيرا بالأهلي لعدم قيد علي معلول في قائمة الفريق نظرا لأنه يحتاج إلى ما بين 30 يوم أو 45 يوم ليكون قادرًا علي المشاركة في المباريات، وهو ما يشكل صدمة للاعب".

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علي معلول الأهلي
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