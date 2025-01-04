"لخلافة ميكالي".. اتحاد الكرة يعلن عن المدير الفني لمنتخب الشباب

كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين أسامة نبيه مديرًا فنينًا لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

واعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقرير المدير الفني للاتحاد علاء نبيل، المتعلق بتشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥.

وكان روجيرو ميكالي رحيل عن تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر للشباب، بعد فسخ تعاقده من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة.

ويتولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية لمنتخب مصر مواليد 2005، يعاونه كلاً من "علاء عبده مدرباً عاماً، محمد عمر النور مدرباً، أيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى، حمادة أنور مديراً إدارياً، أحمد عصام محللاً للآداء، أيمن فريد طبيباً، محمد محروس للعلاج الطبيعي، عباس حسنين وأحمد ممدوح أخصائي تدليك".

وكان ميكالي نجح، في قيادة منتخب مصر للشباب، في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً، بعد احتلال المركز الثاني في بطولة شمال أفريقيا.

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