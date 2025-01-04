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وسام أبو علي لاعب الأهلي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته بهذه الطريقة

10:33 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    شقيقة وسام أبو علي
  • عرض 12 صورة
    عائلة وسام أبو علي
  • عرض 12 صورة
    عائلة وسام أبو علي
  • عرض 12 صورة
    وسام أبو علي وشقيقته
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
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كتب - يوسف محمد:

حرص النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت، على تهنئة شقيقته بمناسبة ميلاد شقيقته "سيلين أبو علي".

وقام أبو علي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بإعادة نشر صورة له رفقة شقيقته، كتب عليها: "أفضل فريق إلى الأبد".

وتحتفل سيلين أبو علي الأخت الأكبر لوسام، اليوم السبت الموافق 4 يناير الجاري، بعيد ميلادها الـ26.

وكان المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، انضم إلى النادي الأهلي، في يناير 2024، قادماً من فريق سيريس السويدي.

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وسام أبو علي الأهلي سيلين أبو علي
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